Asia Logistics Group

Asia Logistics Group
Карго Китай Россия

Лидер международных перевозок
Везем в Россию из Китая, Европы и Америки

Расчет за 3 минуты

10

Лет работы

8000

Сделок

900000

Тонн груза

50

Представителей по всему миру

Мы перевозим
от 50 кг и оптом

Нефтехимия

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Сырьё

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Мебель

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Одежда

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Электротовары

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Оборудование

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"ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ВАС ДЕРЖИТ ОТ МЕЧТЫ ЭТО ВЫ САМИ!"

Ван Линь Генеральный директор ALG

Вы можете доверить нам даже самое ценное!

Компания Asia Logistics Group - лидер международных перевозок в России. За 10 лет безупречной работы, наша компания зарекомендовала себя как ответственный партнёр и добросовестный грузоперевозчик, выполняющий все возложенные на себя обязательства на 100%.

Головной офис компании размещён в Гонконге. Основные направления поставок - Европа, Россия и страны СНГ. В числе наших постоянных партнеров Газпром, Транснефть, РЖД, Лукойл и прочие. Независимость, свобода и уверенность в будущее - это залог долгосрочных отношений.

Почему мы особенные


Наша компания работает по системе постоплаты.
- По вашей заявке мы проверим качество и наличие товара у вашего продавца в Китае.
- Если требуется, производим выкуп товара и транспортируем до места растаможивания.
- Растаможим ваш груз и доставим по указанному вами адресу в России.
- После того, как товар прибудет по месту назначения в России вы вносите оплату по оговоренному тарифу.

Это и есть особенность, которую редко кто может предоставить на рынке.
Мы платим за вас все расходы связанные с логистикой, растаможкой и доставкой до места назначения.
Вы платите по факту выполнения работ.
Гарантия и надежность

Официальное оформление грузов, грамотная логистика, поддержка специалистов ВЭД, широкая партнерская сеть, оплата сборов.

Помощь специалистов

Мы не просто занимаемся надёжными и быстрыми грузоперевозками, но ещё и помогаем наладить связь с поставщиками из Китая.

Выгодно и быстро

Проконсультируем, подберём оптимальный тарифный план. Оперативно доставим груз из Китая в любую точку России.

Сохранность грузов и страхование

Сохранность Ваших грузов - зона нашей ответственности. Мы страхуем все перевозимые нами грузы из Китая в Россию.

Стоимость сроки скидки

МОРЕ

от 0,7 $/кг
  • Срок 25 - 30 дней
  • Вес от 100 кг
    Таможня включена
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Ж/Д

от 1,5 $/кг
  • Срок 12 - 15 дней
  • Вес от 50 кг
    Таможня включена
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АВТО

от 1,5 $/кг
  • Срок 13 - 16 дней
  • Вес от 50 кг
    Таможня включена
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ТОП

АВИА

от 6 $/кг
  • Срок 3-5 дней
  • Вес от 10 кг
    Таможня включена
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Этапы работы

Реактивная доставка из Китая

  • 10 минут

    1. Консультация

    Оставьте заявку по телефону, воспользуйтесь онлайн-формой или напишите на e-mail

  • 30 минут

    2. Расчет стоимости

    Мы подберем оптимальный пакет услуг, исходя из характеристик заказа

  • 5 дней

    3. Договор и закупка

    Заключаем с Вами договор. Закупаем и забираем груз в Китае 

  • 10 дней

    4. Отправка

    Проверяем целостность товара и упаковываем. Подготавливаем весь пакет документов и оплачиваем таможенные сборы

  • От 3 до 30 дней в зависимости от договора

    5. Доставка

    Курируем все этапы передвижения Вашего груза от момента отправки до прохождения таможни в России. Доставляем по указанному адресу в РФ

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Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить расчёт стоимости грузоперевозки из Китая в Россию или другую страну - оставьте заявку и в ближайшее время мы свяжемся с Вами!

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Переговоры с поставщиком

Проверка поставщика

Оплата за клиента

Юридические аспекты

Сборные грузы

Оплата китайскому партнеру за товар

• Помогаем в подготовке всех документов для оплаты от вашей компании.

• Оплачиваем с счетов нашей компании.

Контроль качества товара перед отправкой

• Отправляем заводу задание по проверке товара, получаем фото и видео подтверждение, при необходимости организуем поездку на завод, готовим документы для отгрузки и таможенного оформления на территории России.

Первичный поиск заводов-производителей в Китае

• Получаем ТЗ на конкретную поставку, производим поиск надежных поставщиков.

• Отправляем запрос поставщику, первичный контакт на китайском языке.

• Все полученные данные формируем в коммерческие предложения, (от 3 до 10) в разных ценовых сегментах и рассчитываем примерную стоимость доставки и таможенного оформления.

Цена под запрос
Работа со сборными грузами

• Организуем консолидацию грузов на территории Китая от 2х и более поставщиков, организуем доставку грузов до порта загрузки, контролируем загрузку контейнера, таможенное оформление грузов на территории Китая, проверяем таможенную декларацию, переводим под запрос, готовим документы для таможенного оформления в России.

Проверка производителя на благонадежность

• Осуществляем проверку вашего текущего китайского партнера-производителя или же выбранного из нашего списка рекомендованных производителей на предмет присутствия в китайском гос.реестре.
  
• Узнаем регистрационные данные завода.

• Контактируем с руководством поставщика.

• Производим комплексный анализ производителя на предмет: технического оснащения, персонала, сроков изготовления и качества продукции, наличия разрешительных документов и сертификатов как китайского так и международного образца, рынков сбыта и доли их в общем сбыте заграницу, путем переговоров с китайскими поставщиками по средствам переписки и телефонных звонков или организуем выезд специалиста к ним на завод.

Общение с китайскими поставщиками

• Ведем переговоры с уже существующим вашим китайским партнером (с целью оптимизации ценообразования, условий поставки, условий оплаты, качества товара, сроков поставки) либо из списка наших рекомендованных поставщиков.

• Формируем ТКП по ТЗ от поставщиков с ценами, условиями работы, сроками производства
Запрашиваем и организуем доставку образцов от производителей.

• Финальное согласование цен, обсуждение и заключение контракта.

• Рассчитываем стоимость доставки и таможенного оформления.

Цена под запрос
Комплексная услуга

• Включает в себя все вышеперечисленные пункты.

Доставка образцов

• Запрашиваем нужные образцы.

• Организуем быструю доставку образцов в Россию.

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