Официальное оформление грузов, грамотная логистика, поддержка специалистов ВЭД, широкая партнерская сеть, оплата сборов.
Лидер международных перевозок
Везем в Россию из Китая, Европы и Америки
Ван Линь Генеральный директор ALG
Компания Asia Logistics Group - лидер международных перевозок в России. За 10 лет безупречной работы, наша компания зарекомендовала себя как ответственный партнёр и добросовестный грузоперевозчик, выполняющий все возложенные на себя обязательства на 100%.
Головной офис компании размещён в Гонконге. Основные направления поставок - Европа, Россия и страны СНГ. В числе наших постоянных партнеров Газпром, Транснефть, РЖД, Лукойл и прочие. Независимость, свобода и уверенность в будущее - это залог долгосрочных отношений.
Официальное оформление грузов, грамотная логистика, поддержка специалистов ВЭД, широкая партнерская сеть, оплата сборов.
Мы не просто занимаемся надёжными и быстрыми грузоперевозками, но ещё и помогаем наладить связь с поставщиками из Китая.
Проконсультируем, подберём оптимальный тарифный план. Оперативно доставим груз из Китая в любую точку России.
Сохранность Ваших грузов - зона нашей ответственности. Мы страхуем все перевозимые нами грузы из Китая в Россию.
10 минут
Оставьте заявку по телефону, воспользуйтесь онлайн-формой или напишите на e-mail
30 минут
Мы подберем оптимальный пакет услуг, исходя из характеристик заказа
5 дней
Заключаем с Вами договор. Закупаем и забираем груз в Китае
10 дней
Проверяем целостность товара и упаковываем. Подготавливаем весь пакет документов и оплачиваем таможенные сборы
От 3 до 30 дней в зависимости от договора
Курируем все этапы передвижения Вашего груза от момента отправки до прохождения таможни в России. Доставляем по указанному адресу в РФ
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить расчёт стоимости грузоперевозки из Китая в Россию или другую страну - оставьте заявку и в ближайшее время мы свяжемся с Вами!
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И рассказываем о самом важном в мире грузоперевозок из Китая на нашем портале
• Получаем ТЗ на конкретную поставку, производим поиск надежных поставщиков.
• Отправляем запрос поставщику, первичный контакт на китайском языке.
• Все полученные данные формируем в коммерческие предложения, (от 3 до 10) в разных ценовых сегментах и рассчитываем примерную стоимость доставки и таможенного оформления.
• Организуем консолидацию грузов на территории Китая от 2х и более поставщиков, организуем доставку грузов до порта загрузки, контролируем загрузку контейнера, таможенное оформление грузов на территории Китая, проверяем таможенную декларацию, переводим под запрос, готовим документы для таможенного оформления в России.
• Осуществляем проверку вашего текущего китайского партнера-производителя или же выбранного из нашего списка рекомендованных производителей на предмет присутствия в китайском гос.реестре.
• Узнаем регистрационные данные завода.
• Контактируем с руководством поставщика.
• Производим комплексный анализ производителя на предмет: технического оснащения, персонала, сроков изготовления и качества продукции, наличия разрешительных документов и сертификатов как китайского так и международного образца, рынков сбыта и доли их в общем сбыте заграницу, путем переговоров с китайскими поставщиками по средствам переписки и телефонных звонков или организуем выезд специалиста к ним на завод.
• Ведем переговоры с уже существующим вашим китайским партнером (с целью оптимизации ценообразования, условий поставки, условий оплаты, качества товара, сроков поставки) либо из списка наших рекомендованных поставщиков.
• Формируем ТКП по ТЗ от поставщиков с ценами, условиями работы, сроками производства
Запрашиваем и организуем доставку образцов от производителей.
• Финальное согласование цен, обсуждение и заключение контракта.
• Рассчитываем стоимость доставки и таможенного оформления.