Почему мы особенные

Наша компания работает по системе постоплаты.

- По вашей заявке мы проверим качество и наличие товара у вашего продавца в Китае.

- Если требуется, производим выкуп товара и транспортируем до места растаможивания.

- Растаможим ваш груз и доставим по указанному вами адресу в России.

- После того, как товар прибудет по месту назначения в России вы вносите оплату по оговоренному тарифу.



Это и есть особенность, которую редко кто может предоставить на рынке.

Мы платим за вас все расходы связанные с логистикой, растаможкой и доставкой до места назначения.

Вы платите по факту выполнения работ.



